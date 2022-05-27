С танкеров на супертанкер: Bloomberg описал новую схему поставки нефти из РФ в Китай

По данным издания, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.
Логистически рискованная и дорогостоящая перекачка сырой нефти между танкерами в море выдвигает на первый план действия, которые готовы предпринять, по меньшей мере, два китайских покупателя, чтобы обеспечить беспрепятственный поток нефти из восточной части России в Азию.
Агентство Bloomberg описало новую, «креативную» схему экспорта российской нефти в Китай – с перегрузкой в море, несмотря на малое расстояние между обеими странами.
Она выглядит так: малые суда типа «Афрамакс» или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока, а затем перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее для следующего этапа пути в Китай.
Такой маршрут увеличивает общее время и стоимость плавания к получателю, но при этом возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры. При этом, как добавляет агентство, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.
По данным Bloomberg, с супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, проблемы сейчас нет из-за новой волны «коронавирусной истерии» в Китае и сокращения спроса на них.
Источник: УНІАН