С танкеров на супертанкер: Bloomberg описал новую схему поставки нефти из РФ в Китай

Она выглядит так: малые суда типа «Афрамакс» или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока, а затем перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее для следующего этапа пути в Китай.

Такой маршрут увеличивает общее время и стоимость плавания к получателю, но при этом возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры. При этом, как добавляет агентство, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

По данным Bloomberg, с супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, проблемы сейчас нет из-за новой волны «коронавирусной истерии» в Китае и сокращения спроса на них.

Источник: УНІАН