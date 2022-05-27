С танкеров на супертанкер: Bloomberg описал новую схему поставки нефти из РФ в Китай

Обновлено: Май 27, 2022.

С танкеров на супертанкер: Bloomberg описал новую схему поставки нефти из РФ в Китай

По данным издания, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

Логистически рискованная и дорогостоящая перекачка сырой нефти между танкерами в море выдвигает на первый план действия, которые готовы предпринять, по меньшей мере, два китайских покупателя, чтобы обеспечить беспрепятственный поток нефти из восточной части России в Азию.

Агентство Bloomberg описало новую, «креативную» схему экспорта российской нефти в Китай – с перегрузкой в море, несмотря на малое расстояние между обеими странами.

 Отмечается, что все больше судовладельцев на Западе избегают российской нефти из-за потенциальных последствий финансовых санкций, поэтому схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов теми судами, которые имеются в наличии.

Она выглядит так: малые суда типа «Афрамакс» или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока, а затем перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее для следующего этапа пути в Китай.

Такой маршрут увеличивает общее время и стоимость плавания к получателю, но при этом возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры. При этом, как добавляет агентство, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

По данным Bloomberg, с супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, проблемы сейчас нет из-за новой волны «коронавирусной истерии» в Китае и сокращения спроса на них.

Источник: УНІАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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