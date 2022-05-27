США конфіскували іранську нафту з танкера, який був під прапором росії

США конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на російському судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

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Після судового рішення про порушення санкцій, нафта з танкера перевантажується в місткості порту Карістос на острові Евія в Егейському морі.

Танкер Lana перевозив понад 100 тис.тонн іранської нафти, чим порушив введені проти Ірану санкції США і ЄС. Раніше танкер називався Pegas, тепер же носить ім’я Lana. Обслуговував його екіпаж з 19 росіян.

Берегова охорона Греції заявила, що вантаж заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти росії через війну в Україні.

Джерело: УНН