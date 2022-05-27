У «Нафтогазі» розповіли, що буде з цінами на газ і тепло для українців

Обновлено: Май 27, 2022.

У «Нафтогазі» розповіли, що буде з цінами на газ і тепло для українців

10 травня 2022 року під час засідання Кабінету міністрів України було схвалено проект Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».

Законопроект, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що «в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі», є маніпулятивною.

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) дійсно встановило нові ціни на природний газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з Нафтогазом. А умови трирічних контрактів погоджувалися Урядом.

На платіжках українців це не відіб’ється.

Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спільно з Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою опрацьовують рішення, які зможуть надати підтримку та допомогу українцям під час війни.

Джерело: НАК Нафтогаз України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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