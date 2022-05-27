У ЄС можуть обмежети швидкість на дорогах, щоб скоротити споживання палива

Обновлено: Май 27, 2022.

У ЄС можуть обмежети швидкість на дорогах, щоб скоротити споживання палива

Брюссель на рівні консультацій розглядає можливість масового обмеження швидкісного режиму, щоб скоротити споживання палива в умовах енергетичного дефіциту, що насувається. Пропозиція отримала широку критику з боку німецьких автомобільних асоціацій.

У Брюсселі очікують, що обмеження максимальної швидкості в містах і на трасах зменшить споживання бензину і дизельного палива. В якості ймовірного сценарію розглядається введення тимчасових обмежень. Передбачається, що першими нове обмеження можуть відчути водії Австрії та Німеччини, де існують магістралі без швидкісного ліміту. На автобанах в цих країнах можуть ввести обмеження в 130 км/год.

Своєю чергою, аналіз дорожнього руху в Німеччині показав, що введення таких заходів дасть дуже обмежений результат. Майже 80% водіїв не їздять швидше 130 км/год і тільки два відсотки їздять швидше 160 км/год.Об’єднання власників електромобілів в Німеччині, Франції, Люксембурзі та інших європейських країнах ратують за зниження швидкісного ліміту до 100 км / год і масового переведення співробітників на віддалену форму зайнятості.

Джерело: elektrovesti.net

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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