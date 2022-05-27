У ЄС можуть обмежети швидкість на дорогах, щоб скоротити споживання палива

Брюссель на рівні консультацій розглядає можливість масового обмеження швидкісного режиму, щоб скоротити споживання палива в умовах енергетичного дефіциту, що насувається. Пропозиція отримала широку критику з боку німецьких автомобільних асоціацій.

У Брюсселі очікують, що обмеження максимальної швидкості в містах і на трасах зменшить споживання бензину і дизельного палива. В якості ймовірного сценарію розглядається введення тимчасових обмежень. Передбачається, що першими нове обмеження можуть відчути водії Австрії та Німеччини, де існують магістралі без швидкісного ліміту. На автобанах в цих країнах можуть ввести обмеження в 130 км/год.

Своєю чергою, аналіз дорожнього руху в Німеччині показав, що введення таких заходів дасть дуже обмежений результат. Майже 80% водіїв не їздять швидше 130 км/год і тільки два відсотки їздять швидше 160 км/год.Об’єднання власників електромобілів в Німеччині, Франції, Люксембурзі та інших європейських країнах ратують за зниження швидкісного ліміту до 100 км / год і масового переведення співробітників на віддалену форму зайнятості.

Джерело: elektrovesti.net