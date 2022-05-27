Україна домовилась з Угорщиною про продовження гарантованих потужностей для імпорту газу

Обновлено: Май 27, 2022.

Україна домовилась з Угорщиною про продовження гарантованих потужностей для імпорту газу

Оператор ГТС України домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться у повідомленні  ОГТСУ.

Зазначається, що це зберігає Україні надійний доступ до затребуваного маршруту імпорту газу, адже з початку 2022 року поставки з Угорщини склали 46% імпорту газу до України, а за підсумками 2021 року — понад 85%.

Газові трейдери можуть бронювати необхідні потужності на щоквартальних, щомісячних, добових аукціонах, зокрема, на перший та другий квартали газового року 2022/2023.

«ОГТСУ наполегливо працює, щоб максимально збільшити можливості для імпорту газу, диверсифікувати джерела його постачання та, відповідно, посилити безпеку поставок. Угорський напрям важливий для України, зокрема, через доступ до LNG-терміналу на о. Крк в Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися можливостями угорського маршруту в межах підготовки до нового опалювального сезону, – зазначив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини ОГТСУ діють з 1 січня 2022 року. Вони дозволяють фізичний імпорт до 8 млн куб. м природного газу щодоби (2,9 млрд куб. м на рік). Проєкт стартував як тримісячний пілот, проте успішна взаємодія двох операторів дозволила пролонгувати його більш ніж на рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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