Великобританія оголосила про запровадження 25% податку на прибуток виробників нафти та газу

Великобританія оголосила про введення 25% податку на прибуток виробників нафти і газу — разом з пакетом заходів підтримки для домогосподарств, які мають труднощі з оплатою рахунків, що зростають, за електроенергію, пише Reuters.

Кожній британській сім’ї нададуть знижку в 400 фунтів стерлінгів на рахунок їх за енергоносії і більше – для домогосподарств з низькими доходами. «Ми вводимо тимчасовий цільовий податок на енергетичний прибуток, що стягується з прибутку нафтових та газових компаній за ставкою 25%. Ми також запроваджуємо нову інвестиційну пільгу, яка подвоює пільги для енергетичних компаній, які інвестують свій прибуток у Великій Британії», – сказав міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак. Такий захід допоможе залучити 5 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних 12 місяців і буде припинено, коли ціни на нафту та газ повернуться до норми. Уряд Великої Британії надасть фінансові гарантії по кредиту ЄБРР, який НЕК «Укренерго» використає для забезпечення стабільної роботи компанії в умовах війни.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/velikobritaniya-obyavila-o-vvedenii-25-naloga-na-pribyl-proizvoditeley-nefti-i-gaza

Источник: https://kosatka.media/uk