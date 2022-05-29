За минулу добу відновлено електропостачання близько 14,6 тисячі споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.

Зокрема, в Донецькій області – 12,6 тисячі, Запорізькій – 2 тисячам споживачів.

Газопостачання відновлено 338 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 29 травня в Україні внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими близько 763 населених пунктів, загалом близько 605,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 346,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 40,4 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 161,2 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Джерело: КМУ