Боррель переконаний, що Європейський саміт зможе погодити нафтове ембарго проти росії Источник: https://kosatka.media/uk

Обновлено: Май 30, 2022.

Боррель переконаний, що Європейський саміт зможе погодити нафтове ембарго проти росії Источник: https://kosatka.media/uk

За кілька годин до початку спеціальної зустрічі Європейської ради у Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив впевненість у тому, що вдастся дійти згоди й погодити шостий пакет санкцій проти рф, який включає ембарго на постачання російської нафти, пише Укрінформ з посиланням на французьке видання Franceinfo.

«Врешті ми досягнемо згоди. Ми маємо взяти до уваги обставини для кожного та прийняти рішення одноголосно. У неділю ввечері відбулися переговори, а також у понеділок зранку. Ми будемо продовжувати працювати. Думаю, що в другій половині дня понеділка ми будемо спроможні запропонувати главам держав та урядів погодження», – сказав Боррель.
Він зазначив, що одним із варіантів може бути заборона лише на постачання танкерної нафти, що надасть країнам, що не мають доступу до морських портів, додатковий час для вирішення об’єктивних проблем. «Ми маємо бути прагматичними: на замкнені на суходолі країни, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, припадає від 7 до 8 відсотків російського нафтового імпорту. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Але ми маємо рухатися вперед, шукаючи рішення, та надати їм більше часу для адаптації. Що означає 7 або 93, або 100 відсотків? Важливо знайти рішення, яке об’єднає всіх», — заявив Боррель французькому виданню.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що у нинішній ситуації путін намагається використовувати постачання зерна як зброю проти Заходу та спровокувати голод у найбільш вразливих країнах світу.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/borrel-ubezhden-chto-evropeyskiy-sammit-smozhet-soglasovat-neftyanoe-embargo-protiv-rossii

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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