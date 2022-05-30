Боррель переконаний, що Європейський саміт зможе погодити нафтове ембарго проти росії Источник: https://kosatka.media/uk

За кілька годин до початку спеціальної зустрічі Європейської ради у Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив впевненість у тому, що вдастся дійти згоди й погодити шостий пакет санкцій проти рф, який включає ембарго на постачання російської нафти, пише Укрінформ з посиланням на французьке видання Franceinfo.

«Врешті ми досягнемо згоди. Ми маємо взяти до уваги обставини для кожного та прийняти рішення одноголосно. У неділю ввечері відбулися переговори, а також у понеділок зранку. Ми будемо продовжувати працювати. Думаю, що в другій половині дня понеділка ми будемо спроможні запропонувати главам держав та урядів погодження», – сказав Боррель.

Він зазначив, що одним із варіантів може бути заборона лише на постачання танкерної нафти, що надасть країнам, що не мають доступу до морських портів, додатковий час для вирішення об’єктивних проблем. «Ми маємо бути прагматичними: на замкнені на суходолі країни, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, припадає від 7 до 8 відсотків російського нафтового імпорту. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Але ми маємо рухатися вперед, шукаючи рішення, та надати їм більше часу для адаптації. Що означає 7 або 93, або 100 відсотків? Важливо знайти рішення, яке об’єднає всіх», — заявив Боррель французькому виданню.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що у нинішній ситуації путін намагається використовувати постачання зерна як зброю проти Заходу та спровокувати голод у найбільш вразливих країнах світу.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/borrel-ubezhden-chto-evropeyskiy-sammit-smozhet-soglasovat-neftyanoe-embargo-protiv-rossii