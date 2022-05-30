Гарантований покупець оголосив про два аукціони «зеленої» енергетики

Обновлено: Май 30, 2022.

Гарантований покупець оголосив про два аукціони «зеленої» енергетики

Перший тематичний аукціон відбудеться 31 травня на ТБ «Українська енергетична біржа», повідомляє пресслужба ГарПоку.

«Перший тиждень літа буде насичений на аукціони, які ініціює ДП «Гарантований покупець». Запрошуємо взяти участь у торгах за двосторонніми договорами всіх зацікавлених у вуглецево-нейтральній енергії учасників ринку електричної енергії», – йдеться в повідомленні.

Особливість аукціону: Продавець гарантує, що не менше, ніж 90% електричної енергії вироблено з енергії сонця. Ще один аукціон відбудеться вже 01 червня, це буде перший літній аукціон держпідприємства.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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