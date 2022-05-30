Рубрика | Украина

Лідери ЄС не обговорюватимуть встановлення граничної ціни на газ — єврокомісар

Обновлено: Май 30, 2022.

Лідери ЄС не обговорюватимуть встановлення граничної ціни на газ — єврокомісар

Лідери держав-членів ЄС на саміті 30-31 травня не будуть обговорювати встановлення граничної ціни на газ, але можуть звернутися до Європейської комісії з проханням вивчити це питання.

Про це у понеділок заявив європейський комісар із питань енергетики Паоло Джентілоні, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Якщо держави-члени ЄС погодять це, Комісія діятиме дуже швидко і проаналізує таку можливість», — заявив Джентілоні під час зустрічі з кореспондентами в Римі.

Він додав, що робити прогнози щодо часу ухвалення такого рішення в ЄС дуже складно.

 «Якщо Рада ЄС дасть Єврокомісії зелене світло (на вивчення питання граничних цін на газ. — Ред.), це вже буде важливим кроком», — зазначив єврокомісар.

Раніше Італія запропонувала встановити граничну ціну на газ, який ЄС імпортує з Росії, щоб зменшити інфляцію в Євросоюзі. Проте інші країни висловили сумнів у дієвості такого кроку.

Після вторгнення Росії до України ціни на енергоносії досягли рекордних значень. Водночас Європейський Союз намагається зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Наразі в ЄС триває обговорення ембарго на імпорт російської нафти, але узгодити його до засідання Європейської ради 30-31 травня не вдалось.

Джерело:  Європейська правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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