Польща припинила безкоштовне постачання палива в Україну

Обновлено: Май 30, 2022.

Польща припинила безкоштовне постачання палива в Україну

Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку вторгнення РФ та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомила міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва.

«На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького, – ред.) НПЗ ми відправляли це паливо безкоштовно. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, які потребують великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки здійснюються трубопроводами, тому довелося прокладати нові канали постачання», – зазначила вона в інтерв’ю.

За словами Москви, польські нафтові компанії добре працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було відповіддю на кризову ситуацію.

Як повідомлялося раніше, Україна в межах допомоги отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів, щоб збалансувати ринок пального.

Крім того, на початку травня Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд територію Польщі для транспортних засобів, які виконують перевезення пального.

Джерело: elektrovesti.net

Автор:

(Всего статей: 1019)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: