Роснєфть виплатить рекордні дивіденди за підсумками 2021 року

Російська нафтовидобувна компанія «Роснєфть» за підсумками 2021 року виплатить рекордні дивіденди у розмірі 41,66 рубля ($0,63) на акцію, або 50% від чистого прибутку, але деякі іноземні інвестори можуть зіткнутися з труднощами при отриманні доступу до виплат, повідомляє Bloomberg.

Рада директорів рекомендувала виплатити 23,63 рубля на акцію як остаточний дивіденд, встановивши дивіденди за перше півріччя у розмірі 18,03 рубля на акцію. «Це було після оголошення минулого тижня російського газового гіганта ПАТ «Газпром», яке запропонувало найвищу за всю історію виплату після того, як отримало вигоду з кризи поставок у Європі», — повідомляє видання.

Від рішень обох компаній найбільше виграє російська держава, оскільки вона є найбільшим акціонером. «Неймовірні дивіденди «Роснефти» пішли за рекордним прибутком у 2021 році, оскільки світовий попит на нафту відновився після пандемії, що призвело до зростання цін. Політика компанії встановлює виплати у розмірі 50% від чистого прибутку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності», — повідомляє видання.

Однак багато іноземних інвесторів можуть зіткнутися з труднощами при отриманні виплати через обмеження, запроваджені путіним. Згідно з березневим указом, російські фірми повинні переводити гроші, які належать інвесторам або кредиторам з «недружніх держав», на спеціальні банківські рахунки в рублях. За даними Центрального банку Росії, переказ коштів із цих рахунків чи його конвертація на іншу валюту можливий лише з спеціальному дозволу.

Доходи Росії від продажу нафти цього року зросли на 50%, незважаючи на те, що торгові обмеження після вторгнення в Україну змусили багато нафтопереробних компаній відмовитися від імпорту російської нафти, повідомило Міжнародне енергетичне агентство.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/rosneft-vyplatit-rekordnye-dividendy-po-itogam-2021-goda