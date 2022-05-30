Роснєфть виплатить рекордні дивіденди за підсумками 2021 року

Обновлено: Май 30, 2022.

Роснєфть виплатить рекордні дивіденди за підсумками 2021 року

Російська нафтовидобувна компанія «Роснєфть» за підсумками 2021 року виплатить рекордні дивіденди у розмірі 41,66 рубля ($0,63) на акцію, або 50% від чистого прибутку, але деякі іноземні інвестори можуть зіткнутися з труднощами при отриманні доступу до виплат, повідомляє Bloomberg. 

Рада директорів рекомендувала виплатити 23,63 рубля на акцію як остаточний дивіденд, встановивши дивіденди за перше півріччя у розмірі 18,03 рубля на акцію. «Це було після оголошення минулого тижня російського газового гіганта ПАТ «Газпром», яке запропонувало найвищу за всю історію виплату після того, як отримало вигоду з кризи поставок у Європі», — повідомляє видання.

Від рішень обох компаній найбільше виграє російська держава, оскільки вона є найбільшим акціонером. «Неймовірні дивіденди «Роснефти» пішли за рекордним прибутком у 2021 році, оскільки світовий попит на нафту відновився після пандемії, що призвело до зростання цін. Політика компанії встановлює виплати у розмірі 50% від чистого прибутку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності», — повідомляє видання.

Однак багато іноземних інвесторів можуть зіткнутися з труднощами при отриманні виплати через обмеження, запроваджені путіним. Згідно з березневим указом, російські фірми повинні переводити гроші, які належать інвесторам або кредиторам з «недружніх держав», на спеціальні банківські рахунки в рублях. За даними Центрального банку Росії, переказ коштів із цих рахунків чи його конвертація на іншу валюту можливий лише з спеціальному дозволу.

Доходи Росії від продажу нафти цього року зросли на 50%, незважаючи на те, що торгові обмеження після вторгнення в Україну змусили багато нафтопереробних компаній відмовитися від імпорту російської нафти, повідомило Міжнародне енергетичне агентство.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/rosneft-vyplatit-rekordnye-dividendy-po-itogam-2021-goda

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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