Сербія домовилася про трирічні постачання газу з Росії

Президент Сербії Олександр Вучич заявив про нову угоду про постачання російського газу до республіки, яка діятиме протягом трьох років.
За його словами, ціна на російське паливо становитиме від $310 до $408 за 1 тис. куб. м, повідомляє Коммерсантъ. Президент Сербії також підтвердив, що обговорив із путіним розширення можливостей для зберігання газу на території Сербії. «Відкритим залишається питання з додатковими 800 млн. куб. м газу, оскільки споживання газу в Сербії побільшало», — сказав сербський президент. Він звернувся до голови «Газпрому» Олексія Міллера з проханням обговорити найближчим часом необхідну для країни кількість газу. Вучич також зазначив, що взимку ціна на газ буде в 10–12 разів менша за ту, що платить решта Європи.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/serbiya-dogovorilas-o-trehletnih-postavkah-gaza-iz-rossii