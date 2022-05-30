У Дніпропетровській області розпочалися перевірки АЗС щодо виявлення фактів завищення цін на пальне

За дорученням Прем’єр-міністра України Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області здійснює перевірки АЗС. На сьогодні в Дніпропетровській області перевірено 6 АЗС, у 2 випадках виявлено факт завищення цін на пальне, по одному підприємству винесено рішення щодо застосування штрафних санкцій у розмірі 96,8 тис. грн.

Зверніть увагу, що порушення правил ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу, бо навмисне завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, усі суб’єкти господарювання мають неухильно дотримуватися чинного законодавства.

У разі перешкоджання діяльності Держпродспоживслужби шляхом ненадання документів для перевірки або недопущення посадових осіб на підприємство накладається штраф у розмірі 34,0 тис. грн згідно із законом України «Про ціни і ціноутворення».

Якщо вам не надають розрахункові документи, відмовляють у вільному виборі засобів розрахунку тощо, надсилайте до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області звернення із зазначенням у ньому інформації про найменування (ТОВ – юридичної особи, ФОП) та місце розташування суб’єкта господарювання з наданням копій чеків (за наявності) на електронну адресу info@dp.dpss.gov.ua або заповніть форму за посиланням https://cutt.ly/uH0Vsk5.

Джерело: Держпродспоживслужба