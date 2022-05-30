У Дніпропетровській області розпочалися перевірки АЗС щодо виявлення фактів завищення цін на пальне

Обновлено: Май 30, 2022.

У Дніпропетровській області розпочалися перевірки АЗС щодо виявлення фактів завищення цін на пальне

За дорученням Прем’єр-міністра України Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області здійснює перевірки АЗС. На сьогодні в Дніпропетровській області перевірено 6 АЗС, у 2 випадках виявлено факт завищення цін на пальне, по одному підприємству винесено рішення щодо застосування штрафних санкцій у розмірі 96,8 тис. грн.

     Зверніть увагу, що порушення правил ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу, бо навмисне завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, усі суб’єкти господарювання мають неухильно дотримуватися чинного законодавства.

У разі перешкоджання діяльності Держпродспоживслужби шляхом ненадання документів для перевірки або недопущення посадових осіб на підприємство накладається штраф у розмірі 34,0 тис. грн згідно із законом України «Про ціни і ціноутворення».

Якщо вам не надають розрахункові документи, відмовляють у вільному виборі засобів розрахунку тощо, надсилайте до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області звернення із зазначенням у ньому інформації про найменування (ТОВ – юридичної особи, ФОП) та місце розташування суб’єкта господарювання з наданням копій чеків (за наявності) на електронну адресу info@dp.dpss.gov.ua або заповніть форму за посиланням https://cutt.ly/uH0Vsk5.

 

Джерело: Держпродспоживслужба 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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