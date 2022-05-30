В Венгрии назвали неприемлемыми угрозы Украины по нефтепроводу «Дружба»

В МИД Венгрии заявления Украины, что с нефтепроводом «может что-то произойти», называют шокирующими, особенно на фоне помощи украинским беженцам.

В Венгрии считают неприемлемыми заявления украинской стороны по транспортировке нефти по нефтепроводу «Дружба».

Об этом в эфире радиостанции Kossuth Rádió заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает «РБК-Украина«.

По его словам, заявления представителя Минэнерго Украины являются шокирующими, особенно на фоне помощи, которую предоставляет Будапешт украинским беженцам.

«Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там», — подчеркнул Менцер.

Он также отметил, что Будапешт не будет поддерживать решения Евросоюза, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Около 65% нефти в страну поступает из России, а венгерские НПЗ сейчас могут перерабатывать именно российскую нефть.