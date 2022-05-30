Вартість будівництва проєктів сонячної енергетики зросла на 19% за рік

Дослідницька компанія Mercom India повідомляє, що середня вартість сонячних проєктів великого масштабу у першому кварталі 2022 року склала приблизно 43,5 млн рупій (~ 560 512 доларів США) на мегават (МВт) встановленої потужності. Це більше за середню вартість минулого року на 19%.

Вартість проєкту у цьому році варіювалася від 40,6 млн рупій (~ 523 256 доларів США) / МВт до 45,9 млн (~ 591 563 доларів США) / МВт, залежно від типу модулів.

Згідно з дослідженням Міжнародного агентства відновлюваної енергетики (IRENA), проєкти сонячної енергетики в Індії відрізняються найнижчими капітальними витратами у світі.

Попри зростання витрат, у першому кварталі 2022 року Індія встановила 2,7 ГВт великомасштабних сонячних електростанцій. Це на 23% більше у порівнянні з попереднім кварталом (2,2 ГВт), та на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 75 ГВт). За звітний період на великі сонячні установки припадало 85% нових потужностей, а на ті, що встановлені на даху – 15%.

Згідно зі звітом Mercom, середня ціна полікристалічних модулів, що поставляються до Індії з Китаю, зросла на 25% у порівнянні з минулим роком. Китайські монокристалічні модулі PERC зросли у ціні на 20% у порівнянні з першим кварталом 2021 року.

Ціни на індійські полікристалічні модулі збільшились на 26%, а PERC-модулі – на 20%. Раніше індійська компанія JMK Research повідомляла, що протягом останніх 20 місяців ціни на сонячні модулі в Індії зросли приблизно на 38%.

У зв’язку із запровадженням Індією «базового мита» багато розробників лише у першому кварталі накопичили 10 ГВт сонячних модулів. Очікується, що це забезпечить стабільну вартість проєктів, поки ці модулі не будуть використані.

Проте, галузь очікує, що капітальні витрати значно зростуть, оскільки індійські виробники модулів здебільшого покладаються на китайські сонячні елементи для своїх модулів.

Ще одним кроком, який потенційно може збільшити вартість сонячних проєктів, є рекомендація Генерального директорату з захисту торгівлі (DGTR) щодо продовження антидемпінгового мита на імпортне «сонячне скло» з Китаю ще на два роки.

DGTR також рекомендував ввести антидемпінгове мито на імпорт полімерних підкладок, зроблених у Китаї або експортованих з Китаю терміном на п’ять років. Якщо рекомендації будуть прийняті, вартість модулів, в яких використовується імпортне сонячне скло та підкладки, збільшиться, що зрештою позначиться на вартості проєктів.

Чи процеси на ринку сонячних проєктів Індії можна використовувати для прогнозів щодо інших ринків? Індійська сонячна енергетика відрізняється низькою вартістю проєктів, тому безпосереднє порівняння цифр не буде коректним. Крім того, у країні діє низка торгових обмежень, що впливають на вартість. Водночас зростання вартості обладнання, компонентів для сонячної енергетики та, відповідно, капітальних витрат – це світовий тренд, що підтверджується в Індії.

Як це позначиться конкурентоспроможності сонячної енергетики? Поки що дослідники не спостерігають конкретний тренд. Актуальні дані показують, що попит на сонячні модулі швидко зростає, випереджаючи пропозицію. За прогнозом PV InfoLink, у поточному році буде продано як мінімум 223 ГВт сонячних панелей, набагато більше ніж у 2021 році В умовах зростання цін на енергоносії та інфляційних процесів у світовій економіці в цілому сонячна енергетика виглядає острівцем стабільності та низьких цін, тим більше її проєкти дозволяють фіксувати ціни роки вперед. Щобільше, до кінця року очікується введення великих обсягів нових потужностей з виробництва полікремнію, що має знизити ціни у виробничому ланцюжку сонячної індустрії.

Джерело: elektrovesti.net