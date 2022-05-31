Данія може стати четвертою країною ЄС, якій Росія припинить постачати газ

Обновлено: Май 31, 2022.

Данія може стати наступною країною Євросоюзу, якій російський монополіст «Газпром» припинить постачання, оскільки її найбільша компанія відмовилася пристати на вимогу РФ про оплату у рублях.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Bloomberg.

У компанії Orsted A/S повідомили в понеділок 30 травня, що чекають на припинення постачання, але якщо це станеться — газові потреби можна буде поповнити з альтернативних джерел.

«Є ризик, що «Газпром експорт» припинить постачати газ Orsted», — йдеться у заяві.

Крайня дата для здійснення оплати настане у вівторок 31 травня. Компанія наголосила, що продовжить розраховуватися з «Газпромом» у євро.

Данія відтак може стати четвертою країною ЄС, яка втратить поставки від «Газпрому» через відмову платити у рублях. «Газпром» на таких підставах вже припинив постачати газ трьом членам ЄС — Польщі, Болгарії та Фінляндії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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