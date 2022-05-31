Данія може стати четвертою країною ЄС, якій Росія припинить постачати газ

Данія може стати наступною країною Євросоюзу, якій російський монополіст «Газпром» припинить постачання, оскільки її найбільша компанія відмовилася пристати на вимогу РФ про оплату у рублях.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Bloomberg.

У компанії Orsted A/S повідомили в понеділок 30 травня, що чекають на припинення постачання, але якщо це станеться — газові потреби можна буде поповнити з альтернативних джерел.

«Є ризик, що «Газпром експорт» припинить постачати газ Orsted», — йдеться у заяві.

Крайня дата для здійснення оплати настане у вівторок 31 травня. Компанія наголосила, що продовжить розраховуватися з «Газпромом» у євро.

Данія відтак може стати четвертою країною ЄС, яка втратить поставки від «Газпрому» через відмову платити у рублях. «Газпром» на таких підставах вже припинив постачати газ трьом членам ЄС — Польщі, Болгарії та Фінляндії.