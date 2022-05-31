Нефть показала новый рекорд продолжительности роста цен более чем за 10 лет. Стоимость Brent превысила $122

Цены на нефть показали самый длинный месячный прирост более чем за десятилетие, пишет Bloomberg . После одобрения Евросоюзом частичного эмбарго на импорт нефти из РФ биржевые цены достигли максимума за два месяца. Цена за баррель Brent в июльских фьючерсах превысила $122.

Ключевые факты

Цена на нефть марки Brent показала самую длинную полосу роста с 2011 года. Стоимость июльских фьючерсов на 5:00 достигала $122,4 за баррель на Лондонской бирже. На 9:55 Brent торгуется на уровне $119,6 за баррель.

Цена американской WTI со снабжением в июле росла до $117,64 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. На 9:55 она торгуется на уровне $118,9 за баррель.

Контекст

Лидеры ЕС накануне договорились о частичном эмбарго на поставку российской нефти, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter. Под санкции попадут более двух третей импорта нефти из РФ. Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитал Bloomberg.

Помимо решения по эмбарго, нефть дорожает из-за роста спроса в США и ослабления антиковидных блокировок в Китае, отмечает Bloomberg. Такая динамика связана с тем, что власти Шанхая решили ослабить ограничения, вводимые из-за вспышки коронавируса. Город позволит производителям возобновить работу с июня.