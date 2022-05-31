Нефть показала новый рекорд продолжительности роста цен более чем за 10 лет. Стоимость Brent превысила $122

Цены на нефть показали самый длинный месячный прирост более чем за десятилетие, пишет Bloomberg. После одобрения Евросоюзом частичного эмбарго на импорт нефти из РФ биржевые цены достигли максимума за два месяца. Цена за баррель Brent в июльских фьючерсах превысила $122.
Ключевые факты
- Цена на нефть марки Brent показала самую длинную полосу роста с 2011 года. Стоимость июльских фьючерсов на 5:00 достигала $122,4 за баррель на Лондонской бирже. На 9:55 Brent торгуется на уровне $119,6 за баррель.
- Цена американской WTI со снабжением в июле росла до $117,64 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. На 9:55 она торгуется на уровне $118,9 за баррель.
Контекст
Лидеры ЕС накануне договорились о частичном эмбарго на поставку российской нефти, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter. Под санкции попадут более двух третей импорта нефти из РФ. Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитал Bloomberg.
Помимо решения по эмбарго, нефть дорожает из-за роста спроса в США и ослабления антиковидных блокировок в Китае, отмечает Bloomberg. Такая динамика связана с тем, что власти Шанхая решили ослабить ограничения, вводимые из-за вспышки коронавируса. Город позволит производителям возобновить работу с июня.