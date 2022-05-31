Нефть показала новый рекорд продолжительности роста цен более чем за 10 лет. Стоимость Brent превысила $122

Обновлено: Май 31, 2022.

Нефть показала новый рекорд продолжительности роста цен более чем за 10 лет. Стоимость Brent превысила $122

Цены на нефть показали самый длинный месячный прирост более чем за десятилетие, пишет Bloomberg. После одобрения Евросоюзом частичного эмбарго на импорт нефти из РФ биржевые цены достигли максимума за два месяца. Цена за баррель Brent в июльских фьючерсах превысила $122.

Ключевые факты

  • Цена на нефть марки Brent показала самую длинную полосу роста с 2011 года. Стоимость июльских фьючерсов на 5:00 достигала $122,4 за баррель на Лондонской бирже. На 9:55 Brent торгуется на уровне $119,6 за баррель.
  • Цена американской WTI со снабжением в июле росла до $117,64 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. На 9:55 она торгуется на уровне $118,9 за баррель.

Контекст

Лидеры ЕС накануне договорились о частичном эмбарго на поставку российской нефти, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter. Под санкции попадут более двух третей импорта нефти из РФ. Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитал Bloomberg.

Помимо решения по эмбарго, нефть дорожает из-за роста спроса в США и ослабления антиковидных блокировок в Китае, отмечает Bloomberg. Такая динамика связана с тем, что власти Шанхая решили ослабить ограничения, вводимые из-за вспышки коронавируса. Город позволит производителям возобновить работу с июня.

Автор:

(Всего статей: 1026)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: