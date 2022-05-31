Прем’єрка Естонії не вірить у здатність ЄС домовитись про газове ембарго проти Росії

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підтримує включення газового ембарго до сьомого пакету санкцій ЄС, але має сумнів, що це відбудеться, оскільки немає консенсусу серед всіх країн-членів.

Про це, як повідомляє «Європейська правда«, Каллас сказала, прибувши на другий день саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Каллас наголосила, що попри успішне погодження шостого пакету санкцій, Євросоюзу слід починати роботу над сьомим пакетом, адже війна триває і Україна ще не перемогла.

«Ми коротко говорили про це (газове ембарго. — Ред.) вчора. Але, звичайно, питання газу є значно складнішим, ніж була нафта. Усі наступні санкції будуть складнішими, тому що до тепер вони були болючими для росіян, а тепер вони мають вплив на європейців», — сказала Каллас.

Каллас підтримує включення газового ембарго у сьомий пакет, але відзначає, що є «реалісткою».

«Я не думаю, що вони (газові санкції. — Ред.) будуть (в наступному пакеті. — Ред.)», — зазначила глава уряду Естонії.