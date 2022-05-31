Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік через відмову ЄС від нафти — Bloomberg

Через відмову від імпорту російської нафти, про яку напередодні домовились держави ЄС, Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік.

Таку оцінку наводить агентство Bloomberg, пише «Європейська правда».

За підрахунками агентства, президент Росії Владімір Путін може втратити близько 10 мільярдів доларів на рік у вигляді доходів від експорту нафти, якщо ЄС заборонить постачання. Це пояснюють тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії.

Припинення поставок трубопроводом через північну гілку нафтопроводу «Дружба» до Польщі та Німеччини скоротить доходи РФ ще на 12 мільярдів доларів, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни на нафту марки Urals цього року.

Росія продовжить заробляти близько 6 мільярдів доларів на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки «Дружби».

Минулого року Росія постачала близько 720 тисяч барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи через свій магістральний трубопровід у регіон. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

роте основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з Росії незалежно від будь-яких дій ЄС.

Європейський Союз на саміті 30 травня подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Виняток зроблений для трубопровідної нафти.

Лідери ЄС також домовилися, що в шостому пакеті санкцій буде також відключення від SWIFT найбільшого російського банку – «Сбербанку».

Тим часом Росія почала самостійно обрізати постачання газу до ЄС: цього тижня, зокрема, «Газпром» заявив, що припиняє постачати газ Нідерландам.