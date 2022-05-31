Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік через відмову ЄС від нафти — Bloomberg

Обновлено: Май 31, 2022.

Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік через відмову ЄС від нафти — Bloomberg

Через відмову від імпорту російської нафти, про яку напередодні домовились держави ЄС, Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік.

Таку оцінку наводить агентство Bloomberg, пише «Європейська правда».

За підрахунками агентства, президент Росії Владімір Путін може втратити близько 10 мільярдів доларів на рік у вигляді доходів від експорту нафти, якщо ЄС заборонить постачання. Це пояснюють тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії.

Припинення поставок трубопроводом через північну гілку нафтопроводу «Дружба» до Польщі та Німеччини скоротить доходи РФ ще на 12 мільярдів доларів, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни на нафту марки Urals цього року.

Росія продовжить заробляти близько 6 мільярдів доларів на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки «Дружби».

Минулого року Росія постачала близько 720 тисяч барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи через свій магістральний трубопровід у регіон. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

роте основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з Росії незалежно від будь-яких дій ЄС.

Європейський Союз на саміті 30 травня подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Виняток зроблений для трубопровідної нафти.

Лідери ЄС також домовилися, що в шостому пакеті санкцій буде також відключення від SWIFT найбільшого російського банку – «Сбербанку».

Тим часом Росія почала самостійно обрізати постачання газу до ЄС: цього тижня, зокрема, «Газпром» заявив, що припиняє постачати газ Нідерландам.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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