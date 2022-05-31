Shell вкладе 30 млрд доларів у газові родовища Австралії

Обновлено: Май 31, 2022.

Shell вкладе 30 млрд доларів у газові родовища Австралії

Shell ухвалила інвестиційне рішення щодо проекту розробки газового родовища Crux в Австралії для постачання газу на плавучий завод Prelude FLNG, йдеться в пресрелізі Shell.

«Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) та її партнер спільного підприємства, SGH Energy, ухвалили остаточне інвестиційне рішення про схвалення розробки газового родовища Crux біля узбережжя Західної Австралії. Crux забезпечить подальше постачання природного газу на існуючий плавучий завод ЗПГ Prelude», — йдеться у повідомленні.

Розробка вестиметься за допомогою платформи, що дистанційно керується з платформи Prelude. На початковому етапі буде пробурено п’ять свердловин. Експортний трубопровід з’єднає платформу з Prelude, яка знаходиться приблизно за 160 кілометрів на південний захід від Crux. Будівництво розпочнеться у 2022 році, а перший видобуток газу очікується у 2027 році.

«Природний газ із Crux відіграє ключову роль у наданні допомоги споживачам в Азії у переході від вугілля до газу як чистішого палива. Проект допоможе нам задовольнити попит, що росте, на ЗПГ у міру переходу енергетичного ринку до майбутнього з нижчим рівнем викидів вуглецю», — наводяться в релізі слова директора з інтегрованих газових, відновлюваних джерел енергії та енергетичних рішень Shell Ваеля Савана (Wael Sawan).

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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