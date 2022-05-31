В одном из регионов Украины исчезли очереди на АЗС

В Закарпатской области исчезли очереди за топливом на АЗС. В то же время все еще остаются трудности с поставкой горючего в некоторые районы региона.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Никита.

По его словам, от начала полномасштабного наступления оккупантов на Украину был разработан протокол об увеличении доли поставок топлива на Закарпатье локальными компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов из соседних стран ЕС и имеют действующие контракты.

«Закарпатье стало единственным регионом Украины, где исчезли очереди на АЗС. Доля закарпатских предпринимателей на рынке региона выросла примерно с 5% на 40% и держит динамику на увеличение. Количество грузовиков, которые обеспечивают импорт топлива, за три недели увеличилось с 23 до 43 единиц» — сообщил он.

В то же время все еще остаются трудности с поставкой топлива в районы, где местные поставщики не имеют АЗС.

Источник: УНІАН