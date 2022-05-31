Євросоюз вводить часткове ембарго на російську нафту

Обновлено: Май 31, 2022.

Євросоюз вводить часткове ембарго на російську нафту

Лідери Європейського Союзу погодилися запровадити часткову заборону на російську нафту, проклавши шлях до шостого пакета санкцій, покликаних покарати Росію та її диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель у ніч із 30 на 31 травня під час саміту у Брюсселі.

Санкції Євросоюзу заборонять закупівлю сирої нафти й нафтопродуктів з Росії, що доставляють до держав-членів ЄС по морю, але включають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, заявив Мішель. «Це відразу ж покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини, – написав Мішель у Twitter. – Максимальний тиск на Росію для припинення війни».

Офіційні особи й дипломати ще мають узгодити технічні деталі, а санкції мають бути офіційно ухвалені всіма 27 країнами.

Угорщина, яка продовжить отримувати російську нафту по трубопроводу, протягом останнього місяця блокувала ембарго, домагаючись гарантій того, що її постачання енергоресурсів не буде порушено.

Європейська комісія запропонувала заборонити використання російської сирої нафти на шість місяців, а продукти нафтоперероблення — за вісім місяців, повідомляють люди, ознайомлені з останньою версією пропозиції. Постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Центральної Європи здійснюватимуться доти, доки не буде знайдено технічне рішення, що б задовольнило енергетичні потреби Угорщини й інших країн, що не мають виходу до моря.

На морські постачання припадає близько двох третин російського імпорту нафти, і, як тільки цей захід буде вжито, він коштуватиме Путіну до 10 млрд доларыв на рік у вигляді втраченої вигоди від експорту.

Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук у руки приблизно на 34 доларів за барель дешевше, ніж ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent.

У деяких країнах буде триваліший перехідний період для заборони морського перевезення нафти. Для Болгарії передбачено перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від заборони імпорту вакуумного газойлю, що використовують для виробництва продуктів, включно бензину і бутану.

Минулого року Росія постачала близько 720 000 барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи своїм основним трубопроводом у регіон. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

Проте основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з Росії незалежно від дій ЄС. За словами одного з джерел, раніше 30 травня Берлін письмово зобов’язався дотримуватися цієї обіцянки.

Автор:

(Всего статей: 1023)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: