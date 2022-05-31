Євросоюз вводить часткове ембарго на російську нафту

Лідери Європейського Союзу погодилися запровадити часткову заборону на російську нафту, проклавши шлях до шостого пакета санкцій, покликаних покарати Росію та її диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель у ніч із 30 на 31 травня під час саміту у Брюсселі.

Санкції Євросоюзу заборонять закупівлю сирої нафти й нафтопродуктів з Росії, що доставляють до держав-членів ЄС по морю, але включають тимчасовий виняток для трубопровідної нафти, заявив Мішель. «Це відразу ж покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини, – написав Мішель у Twitter. – Максимальний тиск на Росію для припинення війни».

Офіційні особи й дипломати ще мають узгодити технічні деталі, а санкції мають бути офіційно ухвалені всіма 27 країнами.

Угорщина, яка продовжить отримувати російську нафту по трубопроводу, протягом останнього місяця блокувала ембарго, домагаючись гарантій того, що її постачання енергоресурсів не буде порушено.

Європейська комісія запропонувала заборонити використання російської сирої нафти на шість місяців, а продукти нафтоперероблення — за вісім місяців, повідомляють люди, ознайомлені з останньою версією пропозиції. Постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Центральної Європи здійснюватимуться доти, доки не буде знайдено технічне рішення, що б задовольнило енергетичні потреби Угорщини й інших країн, що не мають виходу до моря.

На морські постачання припадає близько двох третин російського імпорту нафти, і, як тільки цей захід буде вжито, він коштуватиме Путіну до 10 млрд доларыв на рік у вигляді втраченої вигоди від експорту.

Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук у руки приблизно на 34 доларів за барель дешевше, ніж ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent.

У деяких країнах буде триваліший перехідний період для заборони морського перевезення нафти. Для Болгарії передбачено перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від заборони імпорту вакуумного газойлю, що використовують для виробництва продуктів, включно бензину і бутану.

Минулого року Росія постачала близько 720 000 барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи своїм основним трубопроводом у регіон. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

Проте основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з Росії незалежно від дій ЄС. За словами одного з джерел, раніше 30 травня Берлін письмово зобов’язався дотримуватися цієї обіцянки.