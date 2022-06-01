ЕС готовит пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго

Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС.

Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС откажутся ввести эмбарго на поставки российской нефти, то Брюссель предложит ввести пошлины, чтобы российская нефть перестала быть конкурентной на европейском рынке.

Отмечается, что такой план — это крайняя мера на случай того, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставки нефти по трубопроводу «Дружба» зайдут в тупик.

Такие пошлины сделают нефть из России неконкурентоспособной. Юридических препятствий для пошлин нет, поскольку ЕС отменил статус «самой благоприятной нации» по отношению к России.

Источник: ДЕЛО