Котина назначили президентом Энергоатома

Петр Котин, до сих пор исполнявший обязанности главы НАЭК «Энергоатом», был назначен на эту должность сроком на год со дня прекращения военного положения.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров.

«Назначить Котина Петра Борисовича президентом государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения», — говорится в распоряжении.

Котин исполнял обязанности главы НАЭК с 2020 года, а до этого момента руководил Запорожской АЭС.

Последнего руководителя «Энергоатома» без приставки «и.о.», Юрия Недашковского, Кабинет министров уволил еще в 2019 году.

Источник: Экономическая правда