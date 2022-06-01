НКРЕКП схвалила постанову стосовно використання систем накопичення енергії

Обновлено: Июнь 01, 2022.

НКРЕКП схвалила постанову стосовно використання систем накопичення енергії

31 травня 2022 року НКРЕКП схвалила постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії», повідомила пресслужба компанії.

«Ліцензійні умови встановлюють перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження такої діяльності», —  йдеться у повідомленні.

Основне завдання систем накопичення енергії — це оптимізація роботи ринку електроенергії. Шляхом вирівнювання графіка її споживання та виробництва вони допомагають зберігати надійну роботу енергосистеми в цілому. За їх допомогою відбувається більш легка інтеграція енергетичних об’єктів, у тому числі й підприємств «зеленої» генерації в енергосистему України та забезпечується більша прогнозованість виконання планового графіка видачі потужності в мережу.

Оскільки проєкт ухвали «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії» має ознаки регуляторного акта, він буде оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень і пропозицій.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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