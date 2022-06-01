НКРЕКП схвалила постанову стосовно використання систем накопичення енергії

31 травня 2022 року НКРЕКП схвалила постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії», повідомила пресслужба компанії.

«Ліцензійні умови встановлюють перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження такої діяльності», — йдеться у повідомленні.

Основне завдання систем накопичення енергії — це оптимізація роботи ринку електроенергії. Шляхом вирівнювання графіка її споживання та виробництва вони допомагають зберігати надійну роботу енергосистеми в цілому. За їх допомогою відбувається більш легка інтеграція енергетичних об’єктів, у тому числі й підприємств «зеленої» генерації в енергосистему України та забезпечується більша прогнозованість виконання планового графіка видачі потужності в мережу.

Оскільки проєкт ухвали «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії» має ознаки регуляторного акта, він буде оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень і пропозицій.

Джерело: kosatka.media