Робота енергосистеми України станом на 31 травня 2022 року

Обновлено: Июнь 01, 2022.

Робота енергосистеми України станом на 31 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 35 тисячам споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.

Зокрема, в Харківській області – 15 тисячам, Донецькій – 8,3 тисячі, Запорізькій – 7,3 тисячі, Херсонській – 3,8 тисячі, Дніпропетровській – 450 споживачам, Миколаївській – 150 споживачам.

Газопостачання відновлено близько 1,5 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 31 травня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 736 населених пунктів, загалом близько 647,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 356,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 74,9 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 166,6 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

В центральному регіоні продовжується відновлення підстанції та повітряної лінії 750 кВ.

Одночасно проходять ремонтні роботи на двох лініях 330 кВ.

Відновлюють обладнання класу напруги 330 кВ і на сході. На підстанції ремонтують вимикачі, йде монтаж розподільчого устаткування. На двох повітряних лініях міняють пошкоджену ізоляцію, ремонтують кріплення, монтують та установлюють дистанційні розпірки. Ще одна лінія 330 ремонтується на південному сході – встановлюються з’єднувачі та розпірки, ліквідуються пошкодження.

В північному регіоні на підстанції 330 кВ встановлюється обладнання захистів та монтуються кабельні канали.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 1031)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: