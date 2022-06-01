Робота енергосистеми України станом на 31 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 35 тисячам споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.

Зокрема, в Харківській області – 15 тисячам, Донецькій – 8,3 тисячі, Запорізькій – 7,3 тисячі, Херсонській – 3,8 тисячі, Дніпропетровській – 450 споживачам, Миколаївській – 150 споживачам.

Газопостачання відновлено близько 1,5 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 31 травня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 736 населених пунктів, загалом близько 647,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 356,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 74,9 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 166,6 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

В центральному регіоні продовжується відновлення підстанції та повітряної лінії 750 кВ.

Одночасно проходять ремонтні роботи на двох лініях 330 кВ.

Відновлюють обладнання класу напруги 330 кВ і на сході. На підстанції ремонтують вимикачі, йде монтаж розподільчого устаткування. На двох повітряних лініях міняють пошкоджену ізоляцію, ремонтують кріплення, монтують та установлюють дистанційні розпірки. Ще одна лінія 330 ремонтується на південному сході – встановлюються з’єднувачі та розпірки, ліквідуються пошкодження.

В північному регіоні на підстанції 330 кВ встановлюється обладнання захистів та монтуються кабельні канали.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ