У Польщі заявили, що РФ компенсує санкції прибутком від продажу нафти

Санкції, запроваджені Заходом проти росії, починають діяти у багатьох сферах, проте це ще компенсуються надходженнями до бюджету країни-агресора від продажу нафти.

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі Європейської ради заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Санкції (проти росії – ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто у надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов’язаних з енергоносіями”, — підкреслив Моравецький.

Він зауважив, що станом на сьогодні це досі компенсується надходженнями від продажу нафти.

Польський прем’єр наголосив, що через санкції російська економіка втрачає в технологічному аспекті, втрачає потенціал розвитку і креативності, відтак усе більше стає економікою, яка спирається на енергоносії.

“Я також вважаю, що в майбутньому, але не такому далекому, вона (російська економіка – ред.) також може постраждати від цін на нафту, і це буде надзвичайно болючим ударом”, — констатував глава польського уряду.

Джерело: Укрінформ