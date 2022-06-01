У Польщі заявили, що РФ компенсує санкції прибутком від продажу нафти

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі Європейської ради заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.
“Санкції (проти росії – ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто у надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов’язаних з енергоносіями”, — підкреслив Моравецький.
Він зауважив, що станом на сьогодні це досі компенсується надходженнями від продажу нафти.
Польський прем’єр наголосив, що через санкції російська економіка втрачає в технологічному аспекті, втрачає потенціал розвитку і креативності, відтак усе більше стає економікою, яка спирається на енергоносії.
“Я також вважаю, що в майбутньому, але не такому далекому, вона (російська економіка – ред.) також може постраждати від цін на нафту, і це буде надзвичайно болючим ударом”, — констатував глава польського уряду.
Джерело: Укрінформ