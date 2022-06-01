В ОПЕК можуть розірвати із РФ угоди про обсяги нафтовидобутку – WSJ

Обновлено: Июнь 01, 2022.

В ОПЕК можуть розірвати із РФ угоди про обсяги нафтовидобутку – WSJ

Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткова заборона в Європі починають підривати здатність Москви викачувати більше, заявили делегати ОПЕК, пише Wall Street Journal.

Звільнення Росії від своїх цілей щодо видобутку нафти потенційно може прокласти шлях для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в Організації країн-експортерів нафти, щоб викачувати значно більше нафти, до чого США та європейські країни спонукають їх.

Росія, один з трьох найбільших виробників нафти в світі, домовилася з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, щомісяця прокачувати більше нафти, але тепер очікується, що її видобуток цього року впаде приблизно на 8%.

У 2022 році Росія знизить нафтовидобуток на 5-8% — до 480-500 млн тонн. Такий прогноз представив віце-прем’єр Олександр Новак.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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