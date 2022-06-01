В ОПЕК можуть розірвати із РФ угоди про обсяги нафтовидобутку – WSJ

Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткова заборона в Європі починають підривати здатність Москви викачувати більше, заявили делегати ОПЕК, пише Wall Street Journal.

Звільнення Росії від своїх цілей щодо видобутку нафти потенційно може прокласти шлях для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в Організації країн-експортерів нафти, щоб викачувати значно більше нафти, до чого США та європейські країни спонукають їх.

Росія, один з трьох найбільших виробників нафти в світі, домовилася з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, щомісяця прокачувати більше нафти, але тепер очікується, що її видобуток цього року впаде приблизно на 8%.

У 2022 році Росія знизить нафтовидобуток на 5-8% — до 480-500 млн тонн. Такий прогноз представив віце-прем’єр Олександр Новак.

Джерело: kosatka.media