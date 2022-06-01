ЄС та Британія домовилися про повну заборону страхування танкерів, які перевозять російську нафту – FT

Євросоюз та Британія домовилися про повну заборону страхувати кораблі, які перевозитимуть російську нафту. Рішення буде втілено у життя найближчим часом, повідомляє Financial Times. Це рішення повністю позбавить Росію доступу до страхового ринку Lloyd’s of London. Аналогічне рішення до осені мають ухвалити і лідери країни G7.

Рішення суттєво знизить можливості РФ транспортувати свою нафту морським шляхом. 2/3 нафти, яку РФ експортувала до ЄС, постачалася морем.

Наступним кроком буде повна відмова страхувати всі кораблі, які виходитимуть із портів РФ. Санкції не дозволять Росії знайти новий ринок збуту нафти в Азії, оскільки більшість кораблів отримують страхування саме в ЄС та Великій Британії.

Європейський союз 31 травня подолав опір низки країн-скептиків і ухвалив політичне рішення щодо запровадження нафтового ембарго проти Росії. Про це оголосили в ніч на вівторок президент Європейської ради президент Шарль Мішель та президент Урсула фон дер Ляен. Шостий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт нафти з РФ з тимчасовим винятком для трубопровідних поставок.

Джерело: kosatka.media