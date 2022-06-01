Європейська комісія дасть оцінку дискримінаційним правилам щодо цін на бензин в Угорщині

Європейська комісія розгляне рішення уряду в Будапешті дозволяти лише автомобілям з угорськими номерними знаками купувати бензин за обмеженими цінами на АЗС країни.

Про це повідомило виданню Euractiv джерело в Єврокомісії, пише «Європейська правда».

Уряд оголосив у четвер, 27 травня, що з п’ятниці лише автомобілі з угорськими номерними знаками матимуть змогу заправлятися бензином або дизельним паливом за максимальною ціною 1,22 євро за літр.

Угорська влада заздалегідь не поінформувала комісію про запланований захід та дізналася про нього з преси.

Єврокомісія тепер проведе розслідування, щоб визначити обсяг, зміст та мотивацію і обґрунтування різних цін для споживачів на єдиному ринку ЄС.

«Має бути цілком зрозуміло, що вільне переміщення товарів та послуг на внутрішньому ринку є нашою найсильнішою перевагою у забезпеченні поставок по всій території ЄС», — сказав представник Єврокомісії, наголосивши, що обмеження можуть бути виправдані лише на основі таких переважних підстав як громадський порядок, громадська безпека чи здоров’я населення або інші неекономічні обов’язкові вимоги, встановлені прецедентним правом.

Відповідно до директиви про послуги країни ЄС повинні забезпечити, щоб компанії не дискримінували одержувачів послуг, застосовуючи вищі ціни через національність або країну проживання одержувача, а диференційований підхід допускається лише в тому випадку, якщо відмінності прямо обґрунтовані.

Заморожування цін на бензин подавалося урядом як важливий антиінфляційний захід.

У відповідь на рішення угорського уряду водії із сусідньої Словаччини вишикувались у чергах на АЗС.