Байден отметил, что Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по значительно более низкой цене.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

Такой вариант рассматривается вместо отказа от импорта на фоне резкого повышения цен на топливо, сообщает CNN.

«Европа решила еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.

Байден отметил, что Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по значительно более низкой цене.

«Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе», — заявил Байден.

Источник: УНІАН