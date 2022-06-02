Дмитро Кулеба: в сьомому пакеті санкцій не буде газового ембарго

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії обовʼязково буде, але без газового ембарго, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Укрінформ. «Сьомий пакет обовʼязково буде. Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення. Їм потрібно трохи часу, але газове ембарго так само буде», — сказав він.

Глава МЗС України додав, що коли чує від деяких партнерів про неможливість газового ембарго проти росії, то запитує їх про те, коли і як вони планують зробити перехід на «зелену» енергетику. Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Європейський Союз не обговорюватиме газове ембарго в рамках наступного санкційного пакета проти Росії.

Джеерло: kosatka.media