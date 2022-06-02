Робота енергосистеми України на 1 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 17,4 тисячам споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.

Зокрема, в Харківській області – 6,8 тисячам, Сумській – 3,8 тисячам, Донецькій – 2,4 тисячам, Запорізькій – 2,3 тисячам, Миколаївській – 2,1 тисячам споживачам.

Газопостачання відновлено близько 300 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 1 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 767 населених пунктів, загалом близько 632 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 358,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 42,9 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 169 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Загалом під час ремонтів було оглянуто понад 40 кілометрів траси лінії, встановлено 8 нових розпірок, ліквідовано 5 розривів проводів.

Ще на трьох лініях 330 кВ, у східному та центральному регіонах, також проводяться ремонтні роботи: ліквідовуються осколочні пошкодження проводу, встановлюються нові залізобетонні опори. Продовжується огляд дальніх ділянок разом з ДСНС.

Продовжуються роботи з відновлення високовольтної частини інфраструктури класу напруги 750 кВ. На підстанції змонтовано ще один вимикач, на лінії одночасно працюють 9 бригад – ліквідуються пориви та провисання проводу.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Газотранспортна система:

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ