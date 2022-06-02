Робота енергосистеми України на 2 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 20 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Газопостачання відновлено 2,1 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 2 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 776 населених пунктів, загалом близько 685,4 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 405 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 43,7 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 168 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

В центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на підстанції та лінії 750 кВ. На підстанції йде заміна пошкодженого обладнання розподільчих пристроїв. На повітряній лінії усуваються пошкодження одночасно на кількох ділянках, ліквідуються обриви проводу та пошкодження опор, завершується установка двох нових опор.

На підстанції 330 кВ в північному регіоні змонтовано нові траси для кабелів живлення вимикачів та роз’єднувачів 330 кВ.

На сході ремонтуються ще дві лінії 330 кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Нафтогазова галузь:

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі.

Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу на 16,2%.

АТ “Укртрансгаз — Оператор газосховищ України” активно готується до наступної зими — на одному із східноукраїнських підземних газосховищ відтепер працюватимуть газоперекачувальні агрегати з оновленими газотурбінними приводами.

При цьому об’єкти мережі ПСГ залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ