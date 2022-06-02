Россия не страдает, даже перекрывая газ Европе — СNN

Доходы от поставок российского газа в Европу с начала войны в Украине растут.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины падение объемов поставок газа из России в Европу не существенно ударило по экономике агрессора.

Доходы от поставок российского газа в Европу в первые два месяца войны в Украине растут по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает CNN.