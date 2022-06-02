Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Саудівська Аравія повідомила західним союзникам, що готова збільшити виробництво нафти, якщо видобуток у росії суттєво впаде через санкції, пише Financial Times.

На думку Саудівської Аравії, пише Укрінформ, хоча нафтовий ринок поки що дуже напружений, що сприяло зростанню цін, реального дефіциту на ньому поки що не спостерігається.

Проте ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після епідемії ковіда підвищує попит, а ймовірність суттєвого зниження видобутку нафти у росії зросла. До вторгнення в Україну росія виробляла понад 10% світової нафти.

Видання нагадує, що між США та саудівським керівництвом були напружені стосунки. Саудівська Аравія неодноразово відкидала заклики Білого дому і G7 негайно наростити нафтовидобуток, проте кілька візитів в останні тижні делегації США високого рівня, зокрема координатора політики Білого дому по Близькому Сходу Бретта Макгурка і посланника Білого дому з енергетики Амоса Хохштейна допомогли покращити відносини між країнами.

Отже Саудівська Аравія погодилася змінити тон і пішла на зближення з позицією США.

Джеерло: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/saudovskaya-araviya-gotova-uvelichit-dobychu-nefti