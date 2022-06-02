Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Обновлено: Июнь 02, 2022.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Саудівська Аравія повідомила західним союзникам, що готова збільшити виробництво нафти, якщо видобуток у росії суттєво впаде через санкції, пише Financial Times.

На думку Саудівської Аравії, пише Укрінформ, хоча нафтовий ринок поки що дуже напружений, що сприяло зростанню цін, реального дефіциту на ньому поки що не спостерігається.

Проте ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після епідемії ковіда підвищує попит, а ймовірність суттєвого зниження видобутку нафти у росії зросла. До вторгнення в Україну росія виробляла понад 10% світової нафти.

Видання нагадує, що між США та саудівським керівництвом були напружені стосунки. Саудівська Аравія неодноразово відкидала заклики Білого дому і G7 негайно наростити нафтовидобуток, проте кілька візитів в останні тижні делегації США високого рівня, зокрема координатора політики Білого дому по Близькому Сходу Бретта Макгурка і посланника Білого дому з енергетики Амоса Хохштейна допомогли покращити відносини між країнами.

Отже Саудівська Аравія погодилася змінити тон і пішла на зближення з позицією США.

Джеерло: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/saudovskaya-araviya-gotova-uvelichit-dobychu-nefti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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