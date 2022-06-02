США закликали Сербію ввести санкції проти Росії через війну в Україні

Заступник помічника держсекретаря США щодо Балкан Габріель Ескобар закликав Сербію попри її опозицію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.

Про це він заявив у відеозверненні під час саміту демократії у Південно-Східній Європі, що проходить у Чорногорії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Помічник держсекретаря є останнім серед значної кількості дипломатів, які закликали Сербію засудити вторгнення Росії в Україну за допомогою санкцій.

«Майже кожна країна на Західних Балканах погодилася з тим, що Росія заплатить за це санкціями, підтримуючи Україну та її народ. Я сподіваюся, що Сербія приєднається до цієї групи та затвердить санкції, коли буде сформовано уряд», — сказав Ескобар.

У травні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що політика Сербії щодо Росії та її неприєднання до зовнішньої політики ЄС несумісні із прагненням країни приєднатися до Євросоюзу.

Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич поскаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв’язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.