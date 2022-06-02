США закликали Сербію ввести санкції проти Росії через війну в Україні

Обновлено: Июнь 02, 2022.

Заступник помічника держсекретаря США щодо Балкан Габріель Ескобар закликав Сербію попри її опозицію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.

Про це він заявив у відеозверненні під час саміту демократії у Південно-Східній Європі, що проходить у Чорногорії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Помічник держсекретаря є останнім серед значної кількості дипломатів, які закликали Сербію засудити вторгнення Росії в Україну за допомогою санкцій.

«Майже кожна країна на Західних Балканах погодилася з тим, що Росія заплатить за це санкціями, підтримуючи Україну та її народ. Я сподіваюся, що Сербія приєднається до цієї групи та затвердить санкції, коли буде сформовано уряд», — сказав Ескобар.

 У травні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що політика Сербії щодо Росії та її неприєднання до зовнішньої політики ЄС несумісні із прагненням країни приєднатися до Євросоюзу.

Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич поскаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв’язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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