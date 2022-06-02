США закликали Сербію ввести санкції проти Росії через війну в Україні

Заступник помічника держсекретаря США щодо Балкан Габріель Ескобар закликав Сербію попри її опозицію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.
Про це він заявив у відеозверненні під час саміту демократії у Південно-Східній Європі, що проходить у Чорногорії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.
Помічник держсекретаря є останнім серед значної кількості дипломатів, які закликали Сербію засудити вторгнення Росії в Україну за допомогою санкцій.
«Майже кожна країна на Західних Балканах погодилася з тим, що Росія заплатить за це санкціями, підтримуючи Україну та її народ. Я сподіваюся, що Сербія приєднається до цієї групи та затвердить санкції, коли буде сформовано уряд», — сказав Ескобар.
Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич поскаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.
Вучич натомість зміцнив зв’язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.