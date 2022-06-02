В России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины доходы, поступающие в российский бюджет, могут сократиться в следующем году на четверть.

Речь идет о санкциях, затрагивающих торговлю нефтью. Такой прогноз озвучил экономический аналитик Михаил Крутихин в эфире «Ходорковский LIVE».

«В России могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, потому что Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины», — отметил эксперт.

Крутихин отметил, что в Самаре и Оренбурге дочерние предприятия «Роснефти» уже сократили добычу на 40%.

«В Самаре и Оренбурге дочерние предприятия «Роснефти» уже сократили добычу на 40%. В Ханты-Мансийском АО, ведущем нефтяном регионе России, добыча сократилась на 26%, — отметил эксперт.

По его мнению, отказ Европы от российской нефти будет продолжаться, и в этом году Россия потеряет около 30% от добычи нефти.

Источник: УНІАН