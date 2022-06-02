Волинські податківці встановили факт завищення цін на дизельне пальне

У ході фактичної перевірки однієї з АЗС на околиці м. Луцька волинські податківці встановили низку порушень. Про ймовірну недобросовісність місцевого продавця, зокрема завищення цін на пальне, у своєму письмовому зверненні до Головного управління ДПС у Волинській області поінформував відповідальний споживач.

Власне для з’ясування фактів, викладених у заяві, фахівці Головного управління ДПС у Волинській області вийшли на фактичну перевірку.

Результат контрольно-перевірочних заходів – фіксація факту не проведення продавцем через РРО розрахункових операцій на повну суму покупки, невидача покупцю касового чека та порушення режиму попереднього програмування підакцизної групи товарів кодами УКТ ЗЕД.

Окрім того, на АЗС справді не дотримувалися вимог постанови Уряду щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на пальне.

Матеріали фактичної перевірки спрямовані для винесення рішень до Держпродспоживслужби. Очікується, що порушник сплатить понад 680 тисяч гривень штрафних санкцій.

Нагадаємо, що законами України від 15.03.2022 р. № 2120-IX та від 01.04.2022 N 2173-IX внесено ряд змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України на період дії воєнного стану, зокрема, відновлено проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, як юридичних так і фізичних осіб – підприємців та покладено на податкові органи здійснення контролю за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) шляхом проведення фактичних перевірок

З урахуванням положень вказаних законів волинські податківці систематично здійснюють контрольно-перевірочні заходи у сфері обігу підакцизної продукції.

Крім цього, з 17 березня податківцям надано право складати протоколи на ФОП та посадових осіб юрособи про адмінправопорушення за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, не забезпечення можливості розрахунків за товари з використанням платіжного терміналу. У разі виявлення таких порушень до суб’єкта господарювання застосовується штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн — 3400 грн), при повторному порушенні від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн — 17000 грн).

Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області