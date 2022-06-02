Об этом сообщает Ouest-France.

 Президент отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.  Макрон также подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна. Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российский олигархи, а «Сбербанк» будет отключен от SWIFT.
Источник: УНІАН