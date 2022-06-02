Збитки на понад 300 млн грн: суд арештував скраплений газ, проданий «Укрнафтою» на неліцензованій біржі за заниженою вартістю

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» протягом квітня – травня 2022 року.

Встановлено, що під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ «Укрнафта» подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу.

На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ «Укрнафта», яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень.

В рамках провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки), ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.