Збитки на понад 300 млн грн: суд арештував скраплений газ, проданий «Укрнафтою» на неліцензованій біржі за заниженою вартістю

Обновлено: Июнь 02, 2022.

Збитки на понад 300 млн грн: суд арештував скраплений газ, проданий «Укрнафтою» на неліцензованій біржі за заниженою вартістю

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» протягом квітня – травня 2022 року.

Встановлено, що під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ «Укрнафта» подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу.

На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ «Укрнафта», яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень.

В рамках провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки), ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Автор:

(Всего статей: 1047)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: