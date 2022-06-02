Збитки у 300 мільйонів: ДБР заарештувало проданий вдвічі дешевше «ринку» автогаз Укрнафти

Обновлено: Июнь 02, 2022.

Збитки у 300 мільйонів: ДБР заарештувало проданий вдвічі дешевше «ринку» автогаз Укрнафти

Державне бюро розслідувань наклало арешт на скраплений газ, який напівдержавна Укрнафта раніше продала на біржі вдвічі дешевше ринкової ціни – це могло завдати їй зибтків у 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо реалізації скрапленого газу «Укрнафтою» протягом квітня – травня 2022 року. Слідство встановило, що під час воєнного стану у квітні компанія подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. Для цього була погоджена біржа, запропонована самою «Укрнафтою», проте яка не мала відповідної ліцензії.

«Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової», – повідомили у ДБР.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. грн за тонну, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. грн за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень. В рамках провадження за ознаками умисного використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

Джерело: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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