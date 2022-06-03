Болгарія заявила, що більше ніколи не вестиме переговори з «Газпромом»

Обновлено: Июнь 03, 2022.

Болгарія заявила, що більше ніколи не вестиме переговори з «Газпромом»

Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом «Газпром».

Про це заявив у четвер в парламенті віцепрем’єр-міністр Асен Василєв, додавши, що контракт з компанією закінчується в кінці року і що Росія в односторонньому порядку призупинила поставки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Відповідаючи на запитання члена проросійської націоналістичної партії «Възраждане» про те, коли уряд відновить переговори з «Газпромом», Васильєв сказав парламенту, що контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і що поставки газу були призупинені Росією в односторонньому порядку.

«Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з «Газпромом» щодо поставок», — сказав Василєв у парламенті.

Державна газова компанія «Булгаргаз» досі регулярно нагадує «Газпрому», що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

«Якщо ми зараз підпишемо контракт з «Газпромом» і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей», – сказав віцепрем’єр.

Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких «Газпром» припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Болгарська соціалістична партія, яка входить до правлячої коаліції, також наполягає на тому, що для відновлення поставок необхідно провести переговори з російською газовою компанією. Однак це не призводить до напруженості в правлячій коаліції, тому що в газових питаннях провідну роль відіграє партія прем’єра «Ми продовжуємо зміни».

«Коли хтось зупиняє вам газ, навіть якщо ви платите і виконуєте свій контракт, ви не можете розраховувати на те, що та сама людина не зупинить ваш газ, коли ви опинитесь у складній ситуації. У нас є ненадійний партнер, який довів свою ненадійність», – сказав віц-прем’єр Болгарії.

Василєв також висловив обурення тим, що з одних країн росіяни приймають платежі в євро та доларах, а з інших – ні. Попри проблеми з «Газпромом», ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.

З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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