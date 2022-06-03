Cвітове виробництво біодизелю цього року сягне рекордного показника

За оцінками аналітиків Oil World, світове виробництво біодизелю в 2022 р. може досягти рекордного показника в 48,4 млн. Торік виробництво становило 48,3 млн тонн. Про це пише АПК-Інформ.

Виробництво росте незважаючи на те, що через значне зростання цін на рослинні олії деякі країни вирішили знизити частку біопалива в моторному паливі. Зокрема, США цього року можуть значно підвищити обсяги виробництва біодизелю – до 9,3 млн тонн порівняно з 8,5 млн тонн минулого року, при цьому споживання соєвої олії при виробництві палива може збільшитися до 4,7 (4,3) млн тонн.

Також Аргентина може збільшити виробництво біодизелю до 1,8 (1,7) млн тонн, що підтримується активним попитом Євросоюзу. За прогнозами експертів, обсяг відвантаження аргентинського продукту до ЄС 2022 року може досягти 0,7 млн тонн (0,41 млн тонн в 2021 р.).

Водночас, в 2022 р. виробництво біодизелю в Бразилії може скоротитися до 5,31 млн тонн проти 5,91 млн тонн в 2021 р., що також нижче за показник у 2020 р. (5,6 млн тонн). Зниження виробництва біопалива аналітики прогнозують у Сінгапурі до 1,75 (1,8) млн тонн, Тайланді – до 1,5 (1,6) млн тонн, Канаді – до 0,58 (0,67) млн тонн.

Источник: kosatka.media