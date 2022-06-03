Cвітове виробництво біодизелю цього року сягне рекордного показника

Обновлено: Июнь 03, 2022.

Cвітове виробництво біодизелю цього року сягне рекордного показника

За оцінками аналітиків Oil World, світове виробництво біодизелю в 2022 р. може досягти рекордного показника в 48,4 млн. Торік виробництво становило 48,3 млн тонн. Про це пише АПК-Інформ.

Виробництво росте незважаючи на те, що через значне зростання цін на рослинні олії деякі країни вирішили знизити частку біопалива в моторному паливі. Зокрема, США цього року можуть значно підвищити обсяги виробництва біодизелю – до 9,3 млн тонн порівняно з 8,5 млн тонн минулого року, при цьому споживання соєвої олії при виробництві палива може збільшитися до 4,7 (4,3) млн тонн.

Також Аргентина може збільшити виробництво біодизелю до 1,8 (1,7) млн тонн, що підтримується активним попитом Євросоюзу. За прогнозами експертів, обсяг відвантаження аргентинського продукту до ЄС 2022 року може досягти 0,7 млн тонн (0,41 млн тонн в 2021 р.).

Водночас, в 2022 р. виробництво біодизелю в Бразилії може скоротитися до 5,31 млн тонн проти 5,91 млн тонн в 2021 р., що також нижче за показник у 2020 р. (5,6 млн тонн).  Зниження виробництва біопалива аналітики прогнозують у Сінгапурі до 1,75 (1,8) млн тонн, Тайланді – до 1,5 (1,6) млн тонн, Канаді – до 0,58 (0,67) млн тонн.

Источник: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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