Дорогой бензин: эксперт объяснил, почему недавнее решение Кабмина не удешевит топливо

Цены на топливо в Украине не снизятся, несмотря на недавнее решение Кабмина передать «Нафтогазу» сеть из более 170 заправок компании Glusco, связанной с кумом Путина Медведчуком.

По словам заместителя директора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, никакой государственной сети АЗС на базе Glusco создано не будет.

«Группа «Нафтогаз» — коммерческая компания, единственная цель которой по уставу — получение прибыли для акционера. Если каким-то удивительным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими «Нафтогазу», то просто на рынке появится еще один участник», — рассказал он изданию «Фокус«.

Эксперт также выразил убеждение, что никто не будет устанавливать низкие цены или обеспечивать стабилизацию топливного рынка.

«Пока не будет изменения в уставе «Нафтогаза», не будет создан набсовет, что будет реализовывать интересы государства, пока не будут условия контрактов с топ-менеджментом соблюдаться, а менеджмент — нести ответственность за свои решения, до тех пор ни о какой государственной сети речи быть не может», — уверен Геннадий Рябцев.