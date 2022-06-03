Енергоатом назвав повідомлення про відключення Запорізької АЕС безпідставними

В НАЕК «Енергоатом» назвали всі повідомлення про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС від енергосистеми України, такими, що не мають жодних підстав, повідомляє у Телеграмі пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС. У зв’язку з цим Енергоатом офіційно заявляє, що сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з погляду безпеки, ні з технічного, ні з економічного, ні з політичного погляду», — йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що всі працівники атомної станції продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. «Тому хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і стабільно працюватиме в енергосистемі України. Ми маємо всі підстави впевнено про це заявляти», — заявили в компанії.

Источник:kosatka.media