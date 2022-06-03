Керівництво Кременчуцького НПЗ не потребує фіндопомоги від держави на відновлення його роботи, — Лунін

Керівництво Кременчуцького НПЗ, який розбили ворожі ракети, не потребує фіндопомоги від держави на відновлення роботи.

Про це сьогодні, під час онлайн-брифінгу з редакторами ЗМІ Полтавщини, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«НПЗ має приватних власників. Імовірно, за їх кошти будуть проводитися роботи з ремонту після того, як завод розбили та зупинили виробництво. Керівництво Кременчуцького НПЗ не потребує фіндопомоги від держави на відновлення його роботи», — заявив Д.Лунін.

При цьому ремонти затягнуться у часі і цього року завод не запрацює.

Д.Лунін також заявив, що не знає про бажання Польщі проводити відновлювальні роботи на КНПЗ.

Джерело: Кременчуцька газета