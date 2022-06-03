Россия не страдает, даже перекрывая газ Европе — СNN

Доходы от поставок российского газа в Европу с начала войны в Украине растут.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины падение объемов поставок газа из России в Европу не существенно ударило по экономике агрессора.

Доходы от поставок российского газа в Европу в первые два месяца войны в Украине растут по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает CNN.

Как сообщает издание, за первые пять месяцев 2022 года экспорт газа из РФ за пределы СНГ упал на 28%, а по итогам года ожидается снижение поставок еще на 20 млрд кубометров.

Однако, из-за роста цен на газ, импорт газа в ЕС из России за два месяца войны в Украине принес Москве 47 млрд долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как пишет издание, в S&P Global Commodity Insights заявили, что «маловероятно, что Россия станет получать значительно меньше доходов, пока не будут произведены дальнейшие сокращения поставок газа».

Источник: УНІАН