Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в Росії

Обновлено: Июнь 03, 2022.

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в Росії

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій.

ДжерелоFT

Деталі: Як зазначається, Саудівська Аравія чинила опір закликам прискорити збільшення видобутку, незважаючи на те, що ціни на нафту сягнули близько 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. Саудівська Аравія вважає, що їй потрібно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Але побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як ЄС запровадив ще один пакет санкцій проти Москви, включаючи нафтове ембарго.

Одна поінформована людина сказала FT, що «Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах».

На думку Саудівської Аравії, справжнього дефіциту поки що немає.

Люди, знайомі з переговорами, повідомили, що Саудівська Аравія погодилася на зміну тону в рамках зближення з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Одне дипломатичне джерело повідомило, що обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, про що може бути оголошено на зустрічі ОПЕК+ у четвер. Але нічого ще не вирішено, і ОПЕК+ все ще може дотримуватись свого плану видобутку, який діє з початку кризи COVID-19.

Джерело повідомило, що збільшення видобутку, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень, хоча ОПЕК+ має схвалити цю зміну.

Нагадаємо: 13 країн ОПЕК та 10 країн, що не входять до цієї організації (включно з РФ), мають зустрітися 2 червня. Очікується, що вони схвалять заплановане збільшення видобутку, щоб поступово повернути  видобуток  до рівня до пандемії COVID-19.

Українська правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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